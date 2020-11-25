Hadise koronavirüse yakalandı, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evler ayrıldı!

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.