Hadise: 'Konserimi çekemediler'

Sunset’te dostlarıyla akşam yemeği yiyen Hadise, “Sahte takipçi nasıl satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım. İçim rahat” dedi. Demet Akalın’ın kendisi için sarf ettiği “Kocası da yok, milyoncukları da yok” sözleri karşısında sessiz kalmayı tercih eden Hadise, Harbiye konseriyle ilgili olarak “Öyle bir iz bırakmışız ki birileri dayanamamış, birileri kızmış, çekememiş bilemiyorum” dedi.