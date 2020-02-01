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Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Her yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, Cosmopolitan dergisinin şubat sayısına kapak oldu.

Hakkında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Hadise, şöyle dedi: “Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalıyorlar ki. Bu haksızlık karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Patlamasam da içimde hüzünlü, keyifsiz bir tortu kalıyor tabii. Bu tortuyu da sevdiğim insanlarla dertleşerek, gerekirse bir gözyaşı damlası akıtarak arıtıyorum.”

TEK BAŞIMA DA MUTLUYUM

Hadise aşk hakkında da konuştu: “Aşkta kendimden pek ödün vermem. Yalnız kalmam gerekiyorsa yalnız kalırım, iki gün provam varsa sevgilimle görüşmem. Kendime göre kurallarım var ve bunu hiçbir erkek değiştiremez. Ben tek başına da mutlu olabilen bir kadınım. Beni zorlayacaksa hiç meşgul etmesin daha iyi.”


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