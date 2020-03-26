Hadise karantinadan çıkamadı, kuaförü evine getirdi! Ödediği ücret olay oldu

Karantina günlerini Kaan Yıldırım'la geçiren Hadise, önceki gün kuaförünü evine çağırdı. Güzel popçu, saçlarına bakım yaptırmak için de tam bin liralık ücreti ödedi. Uyarılara dikkat ederek dışarı çıkmayan Hadise, karantina günlerinde aşkı Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde beraber… Yetkililerin çağrılarına harfi harfiyen uyan güzel popçu, kuaförlerin kapanmasıyla da kendisine çözüm arayışına girdi.

EVDE SAÇLARINA BAKIM YAPTIRDI

Takvim'in haberine göre; Hadise, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı. Popçunun kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin bin TL olduğunu söyledi.

Hadise, bu fiyata önce şaşırsa da yine evde saçlarına bakım yaptırdı. Popçu, saçlarını boyatmak için yıllardır Belçika'ya gidip geliyor.