Hadise, Kaan Yıldırım'a olan aşkını sosyal medyada haykırdı: Yüzünü değil, sesini göresim geldi!

Şarkıcı Hadise, Ezgi Eyüboğlu ile tek celsede boşanan Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladı. 34 yaşındaki Hadise, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

"YÜZÜNÜ DEĞİL, SESİNİ GÖRESİM GELDİ"

Şarkıcı, Nazım Hikmet'in "Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi" sözlerini yayınladı.