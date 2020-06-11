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  3. Hadise, Kaan Yıldırım'a olan aşkını sosyal medyada haykırdı: Yüzünü değil, sesini göresim geldi!
11 Haziran 2020 Perşembe 14:50 | Son Güncelleme:

Hadise, Kaan Yıldırım'a olan aşkını sosyal medyada haykırdı: Yüzünü değil, sesini göresim geldi!

Hadise, Kaan Yıldırım'a olan aşkını sosyal medyada haykırdı: Yüzünü değil, sesini göresim geldi!

Oyuncu Kaan Yıldırım'la bir süredir aşk yaşayan, ancak yan yana gelmekten çekinen Hadise, aşkını sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor. Son yaptığı paylaşımla aşkını bir kez daha haykıran şarkıcı, yine dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Hadise, Ezgi Eyüboğlu ile tek celsede boşanan Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladı. 34 yaşındaki Hadise, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

"YÜZÜNÜ DEĞİL, SESİNİ GÖRESİM GELDİ"

Şarkıcı, Nazım Hikmet'in "Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi" sözlerini yayınladı.

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