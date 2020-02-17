Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha ele verdi!

Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran popçu Hadise'nin, bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, o köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edilmişti. O detay üzerine Hadise ve Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

YENİ PAYLAŞIM

Son olarak Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım’ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.