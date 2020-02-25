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  3. Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti: Zor olacak ama seni istiyorum!

Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti: Zor olacak ama seni istiyorum!

Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti: Zor olacak ama seni istiyorum!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında flaş bir gelişme yaşandı. İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, adeta aşkını haykırdı!

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Hatta yeni aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının Yıldırım'ın annesiyle tanıştığı iddia edilmişti. 

KRİZ İDDİALARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ancak kısa süre önce şarkıcının, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırmıştı. Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atılmıştı.

ADETA AŞKINI HAYKIRDI!

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, ünlü bir aşk filminden İngilizce olarak, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" sözlerini paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak yorumlandı.


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