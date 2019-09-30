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  3. Hadise, İpek Açar, Bengü, Işın Karaca, Nilüfer.... Kampanyaya ünlülerden büyük destek

Hadise, İpek Açar, Bengü, Işın Karaca, Nilüfer.... Kampanyaya ünlülerden büyük destek

Hadise, İpek Açar, Bengü, Işın Karaca, Nilüfer.... Kampanyaya ünlülerden büyük destek

Hadise, İpek Açar, Bengü, Işın Karaca, Nilüfer ve voleybolun parlayan yıldızları Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü’nde sosyal medya hesaplarından takipçilerine “Harekete Geç” dedi.

Hadise, İpek Açar, Bengü, Işın Karaca, Nilüfer ve voleybolun parlayan yıldızları; Naz Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Gözde Yılmaz, Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü’nde sosyal medya hesaplarından takipçilerine “Harekete Geç” dedi. Ünlüler, jinekolojik kanserlere ait bilgilerin aktarıldığı viral videoyu paylaşarak destek verdi.  

 

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