Hadise imaj değiştirdi! Saçlarına kıyan şarkıcıya beğeni yağdı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bu kez saçlarıyla olay oldu. Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ve fotoğraf saniyesinde binlerce beğeni aldı.

Güzel şarkıcı, uzun sarı saçlarını kestirerek imaj tazeledi. Hadise'nin fotoğrafı, sosyal medyada olay oldu. Ünlü şarkıcı 'Herkese iyi haftalar' notuyla paylaştığı fotoğrafına, daha sonra yoruma kapattı.