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  • Hadise imaj değiştirdi! Saçlarına kıyan şarkıcıya beğeni yağdı
26 Ekim 2020 Pazartesi 17:47 | Son Güncelleme:

Hadise imaj değiştirdi! Saçlarına kıyan şarkıcıya beğeni yağdı

Hadise imaj değiştirdi! Saçlarına kıyan şarkıcıya beğeni yağdı

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan şarkıcı Hadise imaj değiştirdi. Uzun saçlarını kısaltan popçu, hayranlarının beğenisini kazandı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bu kez saçlarıyla olay oldu. Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ve fotoğraf saniyesinde binlerce beğeni aldı.

Güzel şarkıcı, uzun sarı saçlarını kestirerek imaj tazeledi. Hadise'nin fotoğrafı, sosyal medyada olay oldu. Ünlü şarkıcı 'Herkese iyi haftalar' notuyla paylaştığı fotoğrafına, daha sonra yoruma kapattı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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