09 Ekim 2020 Cuma 16:08 | Son Güncelleme:
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Benek ile güldüren paylaşım!
Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın karşılıklı olarak birbirlerini takip etmemeleri ve bir süredir paylaşımda bulunmaları üzerine ayrıldıkları iddiaları ortaya atılmıştı. Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? sorusu gündeme geldi. Benek ile güldüren paylaşım gecikmedi.
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı, sevgilisinin köpeği Benek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.
Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düştü.
Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.