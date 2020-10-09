Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Benek ile güldüren paylaşım!

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı, sevgilisinin köpeği Benek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düştü.

Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.