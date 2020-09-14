Hadise hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı!

Son dönemde hem aşkıyla hem de 'Küçük Bir Yol' şarkısıyla gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu Kaan Yıldırım’la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.

Ağladığı anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, yazdığı notla da dikkat çekti. Hadise, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTIM"

"Bu fotoğrafı ‘Küçük Bir Yol’u ilk dinlediğimde çekmiştim… Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim. Doğru hissetmişim demek ki… Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler, hepinizi izliyorum görüyorum… Ne mutlu bir şarkı ile sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum."