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21 Eylül 2020 Pazartesi 13:31 | Son Güncelleme:

Hadise hiç değişmemiş! Nostaljik pozu olay oldu

Hadise hiç değişmemiş! Nostaljik pozu olay oldu

Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda yılın aşkına yelken açan Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Hadise, son olarak 'Küçük Bir Yol' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının klibinde sevgilisinin Benek isimli köpeğine de yer veren Hadise'nin küçük dostuna olan düşkünlüğünü bilmeyen yok.

34 yaşındaki güzel şarkıcı, son olarak Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Hadise, paylaştığı çocukluk fotoğrafına “Vintage Me” (nostaljik ben) notunu yazdı.

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