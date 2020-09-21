Hadise hiç değişmemiş! Nostaljik pozu olay oldu

Hadise, son olarak 'Küçük Bir Yol' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının klibinde sevgilisinin Benek isimli köpeğine de yer veren Hadise'nin küçük dostuna olan düşkünlüğünü bilmeyen yok.



34 yaşındaki güzel şarkıcı, son olarak Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Hadise, paylaştığı çocukluk fotoğrafına “Vintage Me” (nostaljik ben) notunu yazdı.