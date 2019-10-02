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  3. Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi

Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi

Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi

Ünlü popçu Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de gemileri yaktı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakan ve onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor! Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün canına kastetmesinden sonra açılmıştı. Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise ile arası açılan abla Hülya da gitmişti.

EVİNİ KAPATTI

Hadise, modacılık yapan kız kardeşi Derya ile bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise, ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belçika'ya ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, bir süre önce kardeşi Derya'yı takip etmeyi de bıraktı.

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