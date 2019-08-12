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Hadise: Etrafım kalabalık ama yalnızım

Hadise: Etrafım kalabalık ama yalnızım

Hadise, 14 dansçıyla Açıkhava’da renkli bir şova imza atarken sahnede sevenleriyle de dertleşti: "Ben özgür bir kadınım. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi asla unutma"

Recep ASLAN

Hadise, önceki akşam Londra, Belçika ve Paris’ten gelen 14 dansçısıyla Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını özel dans kareografileriyle sunan başarılı popçu, "Beni eleştirenlere cevabım" diyerek ‘Biz Burdayız’ ve ‘Mesaj’ adlı şarkılarını seslendirdi.  Hadise, hayranlarına sürpriz yaparak makyjasız görüntülerinin yer aldığı videosunu ekranda yayımladı. Sanatçı, duygularını "Ben özgür bir kadınım. Hayattan endişe eden ama seven. Çevresi kalabalık ama yalnız. Benim nasıl göründüğümden kime ne. Kendini sev. Yaşa. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi asla unutma n’olur" sözleriyle anlattı.

 Annem bir şey demiyorsa kime ne?

Hadise’yi dinlemeye gelenler arasında annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz vardı. Giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çeken Hadise, annesine seslenerek, “Kıyafetimle tepki alır mıyım?” diye sordu. "Muhteşemsin" yanıtını alan Hadise, eleştirileri ti'ye alarak "Benim annem bir şey demiyorsa kime ne!" dedi. 

 

 

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