Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,5565
  • 300.834
  • 120070
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hadise elbiselerini programdan sonra iade mi ediyor?

Hadise elbiselerini programdan sonra iade mi ediyor?

Hadise elbiselerini programdan sonra iade mi ediyor"

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, her giydiğinde olay olan kıyafetleri için 'Elbiseleri programdan sonra iade ediyor' iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. "Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

Bununla da yetinmeyen Hadise'nin, dünyaca ünlü marka Versace'ye özel bir elbise diktirdiği konuşuluyor. Posta'da yer alan habere göre; provalar için önümüzdeki günlerde İtalya'nın Milano kentine gidecek olan şarkıcının kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL'yi bulacak.

Hadise, çok konuşulan kırmızı elbisesini 25 bin TL'ye almıştı.


Sefirin Kızı'nın Gediz'i gönlünü o fenomene mi kaptırdı?
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu müjdeyi patlattı!
Sıla, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!
'Sinan'ın bana 'Gel' demesi yeter'
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'yi sevindirecek hamle
<p>Bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Erge

Tekirdağ’da Tarihi Eser Operasyonu: 416 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kobe Bryant'ın helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları