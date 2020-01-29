Hadise elbiselerini programdan sonra iade mi ediyor?

'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. "Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

Bununla da yetinmeyen Hadise'nin, dünyaca ünlü marka Versace'ye özel bir elbise diktirdiği konuşuluyor. Posta'da yer alan habere göre; provalar için önümüzdeki günlerde İtalya'nın Milano kentine gidecek olan şarkıcının kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL'yi bulacak.

Hadise, çok konuşulan kırmızı elbisesini 25 bin TL'ye almıştı.