Hadise, Aslı Enver'in kendisini silmesiyle ilgili ilk kez konuştu

Aslı Enver'in sildiği kişiler arasında, eski sevgilisi Murat Boz'un yakın dostu Hadise de vardı. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Hadise, “Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten” dedi.

Öte yandan Boz ile sevgiliyken Enver'e, “Hadise ile Murat’ın yakınlığından rahatsız mısınız?” diye sorulmuştu.