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  3. Hadise, Aslı Enver'in kendisini silmesiyle ilgili ilk kez konuştu

Hadise, Aslı Enver'in kendisini silmesiyle ilgili ilk kez konuştu

Hadise, Aslı Enver'in kendisini silmesiyle ilgili ilk kez konuştu

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında temizliğe gitmiş, yaklaşık 200 kişiyi arkadaş listesinden çıkarmıştı.

Aslı Enver'in sildiği kişiler arasında, eski sevgilisi Murat Boz'un yakın dostu Hadise de vardı. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Hadise, “Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten” dedi. 

Öte yandan Boz ile sevgiliyken Enver'e, “Hadise ile Murat’ın yakınlığından rahatsız mısınız?” diye sorulmuştu.


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