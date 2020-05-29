Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam!

Hadise'nin koronavirüs salgını sonrası Kaan Yıldırım'la birlikte karantinaya girdiği iddiaları gün yüzüne çıkmıştı. Daha sonra şarkıcı sevgilisinin oturduğu siteye girerken görüntülenmişti. Bu süreçte Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise önceki gün aşka geldi.

Hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı aşka geldi: “Sensizliğe dayanamam...”