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  3. Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam!
29 Mayıs 2020 Cuma 12:46 | Son Güncelleme:

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam!

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam!

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, sosyal medyada aşka geldi. Yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Hadise'nin koronavirüs salgını sonrası Kaan Yıldırım'la birlikte karantinaya girdiği iddiaları gün yüzüne çıkmıştı. Daha sonra şarkıcı sevgilisinin oturduğu siteye girerken görüntülenmişti. Bu süreçte Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise önceki gün aşka geldi.

Hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı aşka geldi: “Sensizliğe dayanamam...”


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