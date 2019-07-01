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  3. Hadise, annesi için İtalya'nın Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin lira olan evi kiraladı

Hadise, annesi için İtalya'nın Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin lira olan evi kiraladı

Hadise, annesi için İtalya'nın Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin lira olan evi kiraladı

Hadise, geçtiğimiz yıl intihar girişiminde bulunan annesi Gülnihal Açıkgöz'ü mutlu edebilmek için aile içinde seferberlik ilan etti.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi 'çocuklarından yeterince ilgi görmediğini' ileri sürerek geçtiğimiz yıl intihar girişiminde bulunmuş, bu girişim ile birlikte Açıkgöz ailesinde dağılma süreci başlamıştı. Yaşanan olayın ardından tüm ailesine rest çeken Hadise, kız kardeşi ve ablası ile olan iş ortaklığını da sonlandırmıştı.

Annesinin Belçika'da tedavi ettiren Hadise, şimdi de bir moral tatili planladı. Annesi Gülnihal Açıkgöz ve modacı kardeşi Derya Açıkgöz ile İtalya'nın yolunu tutan ünlü şarkıcı hiçbir masraftan kaçınmadı. Como Gölü kıyısında geceliği 30 bin TL olan bir otelde kalan aile, lüks tekne turlarına da katıldı. Geçmişteki hatalarını telafi etmeye çalışan Hadise, annesi için organize ettiği tatilin tüm masraflarını da kendisi ödedi.

(Magazin Burada)

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