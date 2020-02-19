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  3. Hadise aileye girdi! Kaan Yıldırım'ın annesinden yeni gelinine onay çıktı

Hadise aileye girdi! Kaan Yıldırım'ın annesinden yeni gelinine onay çıktı

Hadise aileye girdi! Kaan Yıldırım'ın annesinden yeni gelinine onay çıktı

'Hekimoğlu' dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise'yle yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla iddiaları güçlendiren Hadise, şimdi de aileye girdi.

Şarkıcı Hadise'nin son birkaç haftadır Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Temelinin 4 ay önce atıldığı söylenen aşk, Hadise'nin Yıldırım'ın köpeği Benek ile olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Posta'nın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan sayesinde tanışan ikili, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdı. İddialara göre; Kaan Yıldırım, Hadise'yi ailesiyle tanıştırdı. Yıldırım'ın ailesi Hadise'yi çok sevdi.

Öte yandan Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım’ın, Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı haberleri de gündem olmuştu.


Hadise aileye girdi
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