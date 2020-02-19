Hadise aileye girdi! Kaan Yıldırım'ın annesinden yeni gelinine onay çıktı

Şarkıcı Hadise'nin son birkaç haftadır Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Temelinin 4 ay önce atıldığı söylenen aşk, Hadise'nin Yıldırım'ın köpeği Benek ile olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Posta'nın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan sayesinde tanışan ikili, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdı. İddialara göre; Kaan Yıldırım, Hadise'yi ailesiyle tanıştırdı. Yıldırım'ın ailesi Hadise'yi çok sevdi.

Öte yandan Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım’ın, Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı haberleri de gündem olmuştu.