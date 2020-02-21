Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1113
  • 6,6091
  • 321.22
  • 115866
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e öfke kustu: Zehirli olan zehirlidir!

Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e öfke kustu: Zehirli olan zehirlidir!

Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e öfke kustu: Zehirli olan zehirlidir!

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşulan şarkıcı Hadise, önceki gün Milano’daki Gucci defilesini izlemeye gitti.

Milano'da ablasına açtığı davayı kaybettiğini öğrenen Hadise, Hülya Açıkgöz'e sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerde bulundu. Instagram hesabından bir yazı kaleme alan popçu, İngilizce şunları dile getirdi:

"ZEHİR, ZEHİRDİR"

"O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli olan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."


Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
'Bahar rolü hasta etti'
Hadise'den ablasına zehir zemberek sözler!
Acun Ilıcalı dede oluyor!
Serdar'ın ardından Chloe de aşık oldu

İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu

FIFA dünya sıralaması açıklandı!