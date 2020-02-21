Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e öfke kustu: Zehirli olan zehirlidir!

Milano'da ablasına açtığı davayı kaybettiğini öğrenen Hadise, Hülya Açıkgöz'e sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerde bulundu. Instagram hesabından bir yazı kaleme alan popçu, İngilizce şunları dile getirdi:

"ZEHİR, ZEHİRDİR"

"O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli olan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."