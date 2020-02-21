Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e öfke kustu: Zehirli olan zehirlidir!
Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşulan şarkıcı Hadise, önceki gün Milano’daki Gucci defilesini izlemeye gitti.
Milano'da ablasına açtığı davayı kaybettiğini öğrenen Hadise, Hülya Açıkgöz'e sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerde bulundu. Instagram hesabından bir yazı kaleme alan popçu, İngilizce şunları dile getirdi:
"ZEHİR, ZEHİRDİR"
"O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli olan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."