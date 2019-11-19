Hadise 6 kilo için 30 bin TL harcadı!

Geçtiğimiz yıllarda kilosu yüzünden eleştirilen Hadise, zayıflamak için kesenin ağzını açtı. Şeyda Coşkun'la zayıflama serüveni hüsranla sonuçlanan popçu, bu kez diyetisyen Seda Çayhan'ın kapısını çaldı.

BİR AYDA 6 KİLO!

Takvim'in haberine göre; Çayhan'la 2 aydır çalışan şarkıcı, diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla da form tutan Hadise, diyetisyen için 20 bin lira ödedi. Spor da yapan popçu, özel hoca için 10 bin lirayı gözden çıkardı. Bir ayda 6 kilo veren Hadise'ye zayıflamak 30 bin liraya mal oldu.