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23 Ekim 2020 Cuma 15:43 | Son Güncelleme:

Hadise 35 oldu! Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama

Hadise 35 oldu! Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama

Ünlü popçu Hadise dün 35 yaşına bastı. Sevgilisi Kaan Yıldırım şarkıcının yeni yaşını sosyal medyada yaptığı paylaşım ile kutladı. Çiftin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, 35 yaşına bastı. Yıldırım, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz bir karelerini yayınlayan oyuncunun, "İyi ki doğdun" notuyla paylaştığı gönderiye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Hadise de sevgilisi ile birlikte çekilen karesini, "Aşk sensin" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Gelen mesajların ardından sevenlerine teşekkür eden şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

'İyi ki doğmuşum!' dediğim bir doğum günü yaşattınız bana. Doğum günümü unutamayacağım şekilde kutlayan, beni yalnız bırakmayan, mesaj atan, arayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız...

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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