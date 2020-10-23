Hadise 35 oldu! Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, 35 yaşına bastı. Yıldırım, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz bir karelerini yayınlayan oyuncunun, "İyi ki doğdun" notuyla paylaştığı gönderiye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Hadise de sevgilisi ile birlikte çekilen karesini, "Aşk sensin" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Gelen mesajların ardından sevenlerine teşekkür eden şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

'İyi ki doğmuşum!' dediğim bir doğum günü yaşattınız bana. Doğum günümü unutamayacağım şekilde kutlayan, beni yalnız bırakmayan, mesaj atan, arayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız...