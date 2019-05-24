Hadi ipucu sorusu yayında! 24 Mayıs Hadi ipucu ve joker kodu nedir?

Hadi ipucu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. 24 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Yarışmada her gün yeni ipucu sorusu yayınlanıyor. İpucu sorusunun yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise bir soruya yanlış cevap verilse bile elenmeden yarışmaya devam etme olanağı sağlıyor. 24 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “hadi Chippin katkılarıyla 12:30'da! Chippin’le mobil öder, hep kazanırsın! Yer-içer kazanırsın; gezer- tozar kazanırsın; Öğlen hadisinde de joker kazanırsın!” denildi. Joker müjdesi yarışmacıları daha da heyecanlandırdı.

24 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

SORU: Chippin katkılarıyla gerçekleşecek mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz ise hem müşteriye hem işyerine zaman kazandıran, hızlı bir ödeme bir yöntemi. Cep telefonu ile temas olmadan yapılır. Bu işleme ne ad veriliyor biliyor musunuz?

CEVAP: TEMASSIZ ÖDEME

24 MAYİS HADİ JOKER KODU

hadi Chippin katkılarıyla 12:30'da! Chippin’le mobil öder, hep kazanırsın! Yer-içer kazanırsın; gezer- tozar kazanırsın; Öğlen hadisinde de joker kazanırsın! @chippinapp Jokerler için link bio'da! kaçırmak istemezsin hadici!

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.