Hadi ipucu sorusu yayınlandı!

Bugün 12.30'da canlı yayında yapılacak olan öğle Hadisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hergün olduğu gibi bugün de Hadi resmi instagram hesabından ipucu sorusu yayınlandı. Hadiciler tarafından 26 Temmuz Hadi ipucu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte, merak eden Hadiciler için 26 Temnmuz 12.30 Hadisi ipucu sorusu ve cevabı..

Mini hadi bugün 12:30'da!Bugünkü ipucu Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış eserden senaryolaştırılan "Yedi Kocalı Hürmüz" hakkında sevgili hadiciler.Geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiş bu oyunda, olaylar hangi şehirde geçiyor sizce?

CEVAP: İSTANBUL