Hadi ipucu sorusu yayınlandı! 17 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı ne?

Hadi bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak. Bugünkü ipucu Hadi resmi instagram hesabından yayınlandı."Bugünkü ipucumuz tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü mobil uygulama Givin'den geliyor sevgili hadiciler." açıklaması geldi. Givin; ihtiyacınız olan bir ürün ya da bir hizmeti uygun bağış tutarları karşılığında alırken ödemenizle eğitime, çocuklara ve sokak hayvanlarına destek olmanızı sağlıyor. Peki siz, bu mobil uygulama ile 35.000'in üzerinde sokak köpeğinin günlük mama ihtiyacının karşılandığını biliyor muydunuz?" sorusunun üstüne Hadi resmi instagram hesabından anlaşılacağı üzere ipuvcu sorusu Givin uygulaması ile ilgili gelecek.

Hadi resmi instagram hesabından yapılan açıklamaya bakılarak Givin'in ortalama kaç hayvanın günlük mama ihtiyacını karşıladığının sorulması bekleniyor. 17 temmuz mini Hadi yarışmasına katılacak tüm hadicilere bol şanslar..