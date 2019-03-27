Hadi ipucu 20:30 sorusu: Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin çokça kullanıldığı sektör hangisi?

Merakla beklenen Hadi ipucu sorusu 20:30 yarışması için yayınlandı. Hadi ipucunda bu akşam Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin çokça kullanıldığı sektör hangisi? sorusu soruldu. Hadi ipucu sorusu yanıtı sayfamızda yer alıyor. Hadi yarışmasına sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösteriyor. Her akşam Hadi yarışmasında binlerce lira ikramiye dağıtılıyor. Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Ak Yatırım Özel hadisi bugün 20:30'da! Hazırsak bugünkü ipucu sorumuz geliyor sevgili hadiciler... Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin çokça kullanıldığı sektör sizce hangisi olabilir” ifadeleri yer aldı.

HADİ 20: 30 İPUCU

Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin çokça kullanıldığı sektör sizce hangisi olabilir?

Doğru cevap: Finans, Bankacılık

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Ailece hadi bugün 19.30'da! Gezegenler ve Dünya'ya uzaklıkları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? Yer benzeri ya da 'kaya' yapılı gezegenler sınıfına giren, adını Roma mitolojisinde tanrıların habercisi olarak bilinen, ticaret ve yolculuk tanrısından alan bir gezegenin adını soruyoruz size. Çıplak gözle de izlenmesi mümkün bu gezegen Güneş'e en yakın olan desek?

CEVAP: MERKÜR

JOKER KODU

Yeni nesil yatırımın adresi Ak Yatırım ile hadi bu akşam 20:30’da! Ak Yatırım sponsorluğunda verilen büyük ödül tam 20.000 TL! Joker fırsatları için TradeAll uygulamasını indirin!

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.