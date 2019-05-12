Hadi ipucu sorusu yayında mı? 12 Mayıs Hadi ipucu ve joker kodu nedir?

Hadi ipucu sorusu merak ediliyor. Hadi joker kodu yayınlandı mı? Yarışmada her gün yeni ipucu sorusu yayınlanıyor. İpucu sorusunun yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 12 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “Anneler gününü birlikte kutluyoruz. Büyük ödüllü hadi’de joker sürprizi. Anneler gününe özel olarak bu akşamki büyük ödüllü hadi’de ilk soruya doğru cevap veren herkesi 1 adet joker bekliyor. Akşam 20:30’da görüşürüz.” denildi. Hadi ipucu sorusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

HADİ İPUCU SORUSU YAYINDA MI?

Henüz Hadi ipucu sorusu yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Yapılan açıklamada, “Anneler gününü birlikte kutluyoruz. Büyük ödüllü hadi’de joker sürprizi. Anneler gününe özel olarak bu akşamki büyük ödüllü hadi’de ilk soruya doğru cevap veren herkesi 1 adet joker bekliyor. Akşam 20:30’da görüşürüz.” denildi.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.