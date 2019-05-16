Hadi ipucu ve joker kodu nedir? 16 Mayıs Hadi ipucu sorusu yayında!

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu nedir? Hadi’de her yarışma öncesi ipucu sorusu yayınlanıyor. Bu soru yarılmada soruluyor. Yanıtı bilen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 16 Mayıs ipucu sorusu ünlü bir isim ile ilgili oldu. Yapılan açıklamada, “Doğum yeri Hatay’da, restore edilen eski bir konağı müze haline getiren bu oyuncu, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor. Sizce kimden bahsediyoruz?” denildi. İşte sorunun cevabı ve detaylar…

16 MAYIS HADİ İPUCU 12.30

SORU: hadi magazin bugün 12:30'da!

Bugünkü ipucumuz bir yönetmen ve oyuncumuz ile ilgili sevgili hadiciler. Doğum yeri Hatay’da, restore edilen eski bir konağı müze haline getiren bu oyuncu, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor. Sizce kimden bahsediyoruz?

CEVAP: HAMDİ ALKAN

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.