8 Temmuz Hadi ipucu yayında! Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir?

Hadi Bilgi Yarışmasında heyecan devam ediyor. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılıyor. Hadi’de her yarışma öncesi yeni ipucu soruları yayınlanıyor. Bu ipucu sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 8 Temmuz’da 12.30’da yapılacak olan yarışmada ödülün 15.000 TL olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, “Hepsiburada Mini hadi’si bugün 12.30’da! Ödül Hepsiburada’dan 15.000 TL! Jokerler birazdan Hepsiburada uygulamasında olacak!” denildi.

HADİ İPUCU SORUSU YAYINDA MI?

SORU: Hepsiburada ile Mini hadi 12:30'da!Bugünkü ipucumuz internet üzerinden yaptığımız alışverişler ile ilgili sevgili hadiciler. İnternet alışverişlerinde ürünü sepete eklediğinizde fiyata yansıyan ek indirime ne ad veriliyor sizce?

CEVAP: SEPET İNDİRİMİ

HADİ JOKER KODU NEDİR?

8 Temmuz’da yapılan açıklamada, “Hepsiburada Mini hadi’si bugün 12.30’da! Ödül Hepsiburada’dan 15.000 TL! Jokerler birazdan Hepsiburada uygulamasında olacak! hadicilere özel Hepsiburada jokerini ve 3 Gün 3 Gece Büyük Yaz İndirimleri’ni kaçırmayın!” denildi.

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor