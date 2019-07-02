Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir? 2 Temmuz Hadi ipucu yayında mı?

Hadi ipucu sorusu, 2 Temmuz 12.30 yarışması için yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir? Sevilen bilgi yarışmasında heyecan devam ediyor. Yapılacak olan her yarışma öncesinde yeni ipucu soruları yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu ile ilgili güncel açıklamalar haberimizde sizlerle.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Hadi ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

HADİ JOKER KODU YAYINDA MI?

ugün Turna.com Mini hadi’si, 10.000 TL ödülüyle 12:30’da! Joker kazanmak için Turna.com mobil uygulamasına gir, jokerini kap! Ayrıca Turna.com'dan tüm hadicilere uçak biletlerinde geçerli 10 TL değerinde Turna Puan hediye.

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor