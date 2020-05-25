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  3. Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? 25 Mayıs 12:30 HADİ ipucu yanıtı burada!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:55 | Son Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? 25 Mayıs 12:30 HADİ ipucu yanıtı burada!

Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir" 25 Mayıs 12:30 HADİ ipucu yanıtı burada!

Hadi ipucu sorusu ve cevabı tüm HADİ'ciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 25 Mayıs 2020 12:30 HADİ ipucu sorusu yayınlandı. Hadi, canlı, interaktif, sunuculu ve para ödüllü mobil bilgi yarışması uygulamasıdır. Hadi bilgi yarışması binlerce kişi tarafından güncel olarak takip ediliyor. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hadi ipucu sorusu ve yanıtını sizler için derledik..

Mini Hadi bugün 12:30'da tüm Hadicilerle birlikte olacak. Hadi ipucu sorusu ve cevabı tüm HADİ'ciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 25 Mayıs 12:30 HADİ ipucu cevabına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması binlerce kişi tarafından takip ediliyor. İşte 25 Mayıs HADİ sorusu ve yanıtı..

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI NEDİR?

Mini hadi bugün 12:30'da. 'Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia' dizelerinin geçtiği 'Lavinia'şiiri kime aittir? Laviinia karşılıksız bir aşkı anlatır.

Cevap: Özdemir Asaf

HADİ NEDİR?

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

Türkiye’nin ilk interaktif mobil bilgi yarışması olan Hadi bugüne kadar milyonlarca TL kazandırdı. Bu heyecana sen de katıl, kazananlardan biri olma şansını sen de yakala!


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