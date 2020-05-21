Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? 21 Mayıs 12:30 HADİ ipucu cevabı sizlerle!

Mini Hadi bugün 12:30'da olacak. Hadi ipucu sorusu ve cevabı tüm HADİ'ciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 21 Mayıs 12:30 HADİ ipucu cevabına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI NEDİR?



Mini hadi bugün 12:30'da

Bugünün ipucu sorusu Coğrafyadan geliyr hadiciler!

Türkiye'de 7 coğrafi bölge bulunmaktadır.

Muş, Erzincan ve Tunceli hangi coğrafi bölgemizdedir?

Cevap: Doğu Anadolu

HADİ NEDİR?

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

Türkiye’nin ilk interaktif mobil bilgi yarışması olan Hadi bugüne kadar milyonlarca TL kazandırdı. Bu heyecana sen de katıl, kazananlardan biri olma şansını sen de yakala!