30 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde! Hadi ipucu sorusu ve joker kodu sizlerle!

Hadi ipucu sorusu nedir? 30 Nisan Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yayında mı? sorularının yanıtları tüm Hadi'ciler tarafından merak ediliyor. Zorlu PSM ile hadi100 bugün 12.30'da yapılacak. Hadi ipucu sorusu sosyal medya üzerinden, "Bugünkü ipucumuz Amerikalı bir caz piyanisti ile ilgili sevgili hadiciler. " şeklinde yayınlandı. 30 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor. Hadi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte, Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ ipucu sorusu; "Bugünkü ipucumuz Amerikalı bir caz piyanisti ile ilgili sevgili hadiciler. "In Your Own Sweet Way" ve "The Duke" gibi birçok caz sanatçısı tarafından da sıklıkla seslendirilen bestelerin sahibi bu kişi, 1950’lerdeki İstanbul seyahatinden sonra “Blue Rondo A La Turk” bestesini yapmıştır. Sizce bu ünlü caz piyanistinin ismi nedir?" şeklinde yayınlandı.

Hadi bugün saat 12.30'da Hadi100 yarışması ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Son 100'e kalan kişinin para ödülünü bölüşeceği Hadi ipucu cevabı sizlerle.

HADİ İPUCU CEVABI

HADİ ipucu sorusu 30 Nisan cevabı: DAVE BRUBECK.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.