Hadi ipucu sorusu nedir? 27 Nisan Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yayında mı?

Hadi ipucu sorusu yarışmacılar tarafından araştırılıyor. Hadi 27 Nisan ipucu sorusu nedir? Her gün yeni yarışmalar ile büyük beğeni toplayan Hadi’ye ilgi devam ediyor. Yarışmacılar her gün yeni ipuçlarını yakalamaya çalışıyorlar. İpucu soruları yarışma esnasında büyük kolaylık sağlıyor. 27 Nisan’da yapılan açıklamada, “Tam 11 sene, 22 film, düzinelerce kahraman, bir sürü hikaye, 3 koca saatlik eser ve bir döneme veda. Neyden mi bahsediyoruz? Tabii ki Avengers Endgame’den!” denildi. 20.30’da Avengers Gecesi düzenlenecek.

HADİ İPUCU SORUUS NEDİR?

Henüz Hadi ipucu sorusu yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Tam 11 sene, 22 film, düzinelerce kahraman, bir sürü hikaye, 3 koca saatlik eser ve bir döneme veda. Neyden mi bahsediyoruz? Tabii ki Avengers Endgame’den! Mutlaka Avengers Gecesi yapın diyenler buradaysa mükemmel haberi patlatıyoruz. Bu akşam 20:30’da Avengers Gecesi’nde buluşuyoruz hadiciler!

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin