Hadi ipucu sorusu ve cevabı tüm Hadi'ciler tarafından merak ediliyor. Mini Hadi bugün 12:30'da olacak. Bugünün ipucu sorusu ünlü bir yazardan geliyor. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 20 Mayıs 2020 Hadi ipucu sorusunun cevabı ne? İşte yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?



Bugünün ipucu sorusu ünlü bir yazardan geliyor hadiciler!

'Ne kadar az şey bilirsen o kadar daha iyi uyursun' sözünün sahibi ve 'Benim Üniversitelerim' romanının yazarı kimdir?

Cevap: Maksim Gorki

HADİ NEDİR?

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

Türkiye’nin ilk interaktif mobil bilgi yarışması olan Hadi bugüne kadar milyonlarca TL kazandırdı. Bu heyecana sen de katıl, kazananlardan biri olma şansını sen de yakala!