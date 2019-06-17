Hadi ipucu sorusu yayında mı? 17 Haziran Hadi ipucu sorusu nedir?

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu nedir? Sanal bilgi yarışmalarından olan Hadi’de her yarışmadan önce yeni ipucu yayınlanıyor. Bu ipucunun yanıtını öğrenenler kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 17 Haziran’da ipucu olarak, “hepsiburada ile mini hadi bugün 12:30'da!Bugünkü ipucumuz internet alışverişlerinize kolaylık getiren bir başka özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Seçtiğiniz ürünleri ileri tarihte almak için kayıt edebileceğiniz bir seçenek olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu özelliğe ne deniyor?”

HADİ İPUCU SORUSU 12.30

SORU: Günün ipuçlarına hazır mısın hadici?

hepsiburada ile mini hadi bugün 12:30'da!Bugünkü ipucumuz internet alışverişlerinize kolaylık getiren bir başka özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Seçtiğiniz ürünleri ileri tarihte almak için kayıt edebileceğiniz bir seçenek olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu özelliğe ne deniyor?

CEVAP: Hepsiburada.com’da yüz binlerce ürün var; bu nedenle sitemizi gezerken beğendiğiniz ürünleri aklınızda tutmanız biraz zor olabilir. Dilediğinizi seçip favori listenize ekleyebilir, daha sonra satın almak istediğiniz ürünleri listenizden sepetinize aktarabilirsiniz.

HADİ İPUCU SORUSU 20:30

SORU: Sendromsuz Pazartesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz ise ülkeler ve başkentlerinden geliyor sevgili hadiciler. Tiran, Minsk ve Lublyana gibi şehirlerin hangi kıtada yer alan başkentler olduğunu biliyor musunuz?

CEVAP: AVRUPA

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.