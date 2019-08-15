Hadi ipucu sorusu nedir? 15 Ağustos hadi ipucu sorusu ve cevabı..

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu güncel olarak yayınlanıyor. 15 Ağustos Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? 15 Ağustos’ta ipucu olarak, “Geçtiğimiz günlerde kızı Narin'i kucağına alan ve yaptığı duygusal paylaşımla kendi babasına seslenen oyuncu kimdir? ” sorusu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı..

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Magazin hadisi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz mutlu bir haberden geliyor. 15 Ağustos’ta ipucu olarak, “Geçtiğimiz günlerde kızı Narin'i kucağına alan ve yaptığı duygusal paylaşımla kendi babasına seslenen oyuncu kimdir? ” sorusu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı..

CEVAP: ALİ SUNAL