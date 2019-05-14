Hadi ipucu sorusu nedir? 14 Mayıs Hadi ipucu ve joker kodu yayında mı?

Hadi ipucu sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs Hadi joker kodu nedir? Yarışmada her gün yeni ipucu sorusu yayınlanıyor. İpucu sorusunun yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 14 Mayıs’ta ipucu olarak, “Mini hadi bugün 12.30'da! Bugün ipucumuzu çocukların ve ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin gücüne inanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı @tegv hesabında paylaşıyoruz “Nitelikli eğitim bazı çocukların değil her çocuğun hakkı.” diyerek kodlamadan sanata çağdaş eğitim olanaklarıyla faaliyet gösteren TEGV’in umut dolu sloganını biliyor musunuz? Cevabı burada @tegv bulabilirsiniz!” sorusu soruldu.

14 MAYIS HADİ İPUCU

SORU: Mini hadi bugün 12.30'da! Bugün ipucumuzu çocukların ve ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin gücüne inanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı @tegv hesabında paylaşıyoruz “Nitelikli eğitim bazı çocukların değil her çocuğun hakkı.” diyerek kodlamadan sanata çağdaş eğitim olanaklarıyla faaliyet gösteren TEGV’in umut dolu sloganını biliyor musunuz? Cevabı burada @tegv bulabilirsiniz!

CEVAP: Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.