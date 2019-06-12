Hadi ipucu sorusu nedir? 12 Haziran Hadi ipucu ve joker kodu yayında mı?

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yerini aldı. Sevilen yarışmada heyecan giderek artıyor. Sanal bilgi yarışmasında her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. İpucu sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 12 Haziran’da 20.30 yarışması için yapılan açıklamada, " Bu akşam hadi’de sürpriz bir yarışma seni bekliyor! Turna.com ile Sürpriz hadi 20:30’da! Sürpriz yarışmadan önce joker kazanmak için Turna.com mobil uygulamasına gir, jokerini kap! Ayrıca Turna.com'dan tüm hadicilere uçak biletlerinde geçerli 10 TL değerinde Turna Puan hediye!” denildi. Detaylar haberimizde sizlerle.

HADİ İPUCU SORUSU YAYINDA MI?

Henüz Hadi Bilgi Yarışması ipucu sorusu yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bu akşam 20.30'da yepyeni, inanılmaz heyecanlı ve çok eğlenceli bir formatla karşınızdayız hadiciler! Bilgine ve tahmin yeteneğine güveniyorsan bu yarışma tam senlik! Sakın kaçırma!

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Bu akşam hadi’de sürpriz bir yarışma seni bekliyor! Turna.com ile Sürpriz hadi 20:30’da! Sürpriz yarışmadan önce joker kazanmak için Turna.com mobil uygulamasına gir, jokerini kap! Ayrıca Turna.com'dan tüm hadicilere uçak biletlerinde geçerli 10 TL değerinde Turna Puan hediye

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.