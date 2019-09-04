Hadi ipucu sorusu: Eski Roma'da, arenada dövüştürülen kişilere ne denirdi? 4 Eylül Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 4 Eylül tarihinde yayınlanan ipucu da, “Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz Roma gündemine M.Ö. 264 yılından itibaren gelmeye başlayan, aralıksız olarak M.S. 5. yüzyıla kadar antik sosyal yaşamın en vazgeçilmez figüranlarından birinden geliyor. Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi?” denildi.

4 EYLÜL HADİ İPUCU

SORU: Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz Roma gündemine M.Ö. 264 yılından itibaren gelmeye başlayan, aralıksız olarak M.S. 5. yüzyıla kadar antik sosyal yaşamın en vazgeçilmez figüranlarından birinden geliyor. Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi?

CEVAP: GLADYATÖR