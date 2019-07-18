Hadi ipucu sorusu açıklandı! 18 Temmuz Hadi Magazin ipucu sorusunun cevabı ne?

Hadi Magazin yarışması bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak.Bugünkü ipucu Lübnan'da bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali’nden geliyor sevgili hadiciler.Resmi instagram hesbından yayınlanan Hadi Magazin ipucu sorusu ve cevabı merak edenler için haberimizin içinde.

Bugünkü Hadi Magazin ipucu sorusu: Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülen, Kuzgun dizisinin yıldızı oyuncumuz kim sizce?

Cevap:Barış Arduç