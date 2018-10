5 Ekim Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Östaki borusu vücudumuzun hangi bölümünde, nerede?

Hadi ipucu Östaki borusu vücudumuzda nerede, hangi bölümdedir Hadi ipucu sorusunun cevabı araştırılıyor. 5 Ekim Hadi ipucu sorusu nedir? Hadi’de ipucu olarak “Hadi bu akşam 20:30’da. Vücudumuzu iyi tanıyor muyuz? Adını çokça duyduğumuz ama yerini bilmediğimiz bazı bölümler olabiliyor. Peki östaki borusunun vücudumuzun hangi bölümünde olduğunu biliyor muyuz? Östaki borusu koymak yerine gülümsemeyle gösterelim dedik.” Sorusu soruldu. Cevap araştırılıyor. Östaki borusu burun ve boğaz ile orta kulağı (kulak zarı arkasında kulak bölümü) birbirine bağlayan bir borudur. Normalde, östaki borusu orta kulak içindeki basıncın, orta kulak dışındaki hava basıncı ile dengeli olmasını sağlar. Östaki borusu ile ilgili bir problem varsa, orta kulak içindeki hava basıncı dış ortamdaki hava basıncı ile aynı olmayacaktır. Bu durumda orta kulağa zarar verebilecek ve kulak ağrısı, işitme kaybı ve diğer belirtilere neden olabilir. "Kulak barotravması" hava basıncı farkı yüzünden orta kulakta oluşan hasarı ve buna bağlı olan semptomları tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir. Çoğu östaki borusu problemleri ciddi değildir. Bunlar genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden düzelir. Ancak östaki borusu sorunları bazen ciddi sorunlara da yol açabilir.

SORU:Hadi bu akşam 20:30’da. Vücudumuzu iyi tanıyor muyuz? Adını çokça duyduğumuz ama yerini bilmediğimiz bazı bölümler olabiliyor. Peki östaki borusunun vücudumuzun hangi bölümünde olduğunu biliyor muyuz? Östaki borusu koymak yerine gülümsemeyle gösterelim dedik.

Östaki borusu burun ve boğaz ile orta kulağı (kulak zarı arkasında kulak bölümü) birbirine bağlayan bir borudur. Normalde, östaki borusu orta kulak içindeki basıncın, orta kulak dışındaki hava basıncı ile dengeli olmasını sağlar. Östaki borusu ile ilgili bir problem varsa, orta kulak içindeki hava basıncı dış ortamdaki hava basıncı ile aynı olmayacaktır. Bu durumda orta kulağa zarar verebilecek ve kulak ağrısı, işitme kaybı ve diğer belirtilere neden olabilir. "Kulak barotravması" hava basıncı farkı yüzünden orta kulakta oluşan hasarı ve buna bağlı olan semptomları tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir. Çoğu östaki borusu problemleri ciddi değildir. Bunlar genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden düzelir. Ancak östaki borusu sorunları bazen ciddi sorunlara da yol açabilir.

5 Ekim Hadi ipucu sorusu “Haftanın son iş gününden günaydın ?? Bugünkü ipucumuz Judy Garland'dan geliyor. 1940'lı yılların ünlü yıldızlarından biri. Peki hangi alanda yıldız olduğunu biliyor musunuz?” oldu.

Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland (d. 10 Haziran 1922, Grand Rapids, Minnesota, ö. 22 Haziran 1969) Amerikalı oyuncu, şarkıcı. Oz Büyücüsü'yle (1939) sinemaya çocuk yıldız olarak başlayan, Somewhere over the rainbow şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularındandır. Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969'da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür.

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.