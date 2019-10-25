Hadi ipucu: Gündökümü kitabının yazarı kimdir? 25 Ekim Hadi ipucu sorusu yayında!
Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Sevilen yarışmada her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. İpucu sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 24 Ekim’de “"Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir?” sorusu soruldu. İşte cevabı…
Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 25 Ekim’de yapılan açıklamada, “Mini hadi bugün 12:30'da! "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir? Türk edebiyatının üç büyük yazarı da kendisine büyüleyici aşk şiirleri yazmıştır. denildi.
25 EKİM HADİ İPUCU 12:30
SORU: Mini hadi bugün 12:30'da! "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir? Türk edebiyatının üç büyük yazarı da kendisine büyüleyici aşk şiirleri yazmıştır.
CEVAP: TOMRİS UYAR