Hadi ipucu: Gündökümü kitabının yazarı kimdir? 25 Ekim Hadi ipucu sorusu yayında!

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 25 Ekim’de yapılan açıklamada, “Mini hadi bugün 12:30'da! "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir? Türk edebiyatının üç büyük yazarı da kendisine büyüleyici aşk şiirleri yazmıştır. denildi.

25 EKİM HADİ İPUCU 12:30

SORU: Mini hadi bugün 12:30'da! "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" eserlerinin yazarı kimdir? Türk edebiyatının üç büyük yazarı da kendisine büyüleyici aşk şiirleri yazmıştır.

CEVAP: TOMRİS UYAR