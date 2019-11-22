Hadi ipucu: Çevresine göre çukurda kalmış, alüvyonla örtülü verimli düzlüklere ne denir?

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu arama motorunda yoğun olarak aranıyor.22 Kasım Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı saatler kala 22 Kasım Hadi ipucu ve joker kodu yayınlandı. 22 Kasım'da Çevresine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü verimli düzlüklere ne denir? sorusu soruldu. İşte yanıtı..

HADİ İPUCU SORUSU

Mini hadi bugün 12:30’da! Bugünkü ipucu'muz coğrafyadan geliyor. Çevresine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü verimli düzlüklere ne denir?

CEVABI: OVA