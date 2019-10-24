Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7436
  • 6,4168
  • 277.251
  • 100705
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hadi ipucu: Bergen'in hayatını kim canlandıracak? 24 Ekim Hadi ipucu sorusu ve joker kodu

Hadi ipucu: Bergen'in hayatını kim canlandıracak? 24 Ekim Hadi ipucu sorusu ve joker kodu

Hadi ipucu: Bergen'in hayatını kim canlandıracak" 24 Ekim Hadi ipucu sorusu ve joker kodu

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 24 Ekim’de yapılan açıklamada, “Hadi magazin bugün 12:30'da! Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağını ve arabesk şarkıları kendisinin seslendireceğini açıklayan oyuncu kimdir? Bergen’in hayatı 1997 yılında da film olarak çekilmiş ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.” denildi.

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Sevilen yarışmada her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. İpucu sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile yarışmaya devam etme olanağı sağlıyor. 24 Ekim'de şarkıcı Bergen'in hayatını anlatacak olan film ile ilgili bir soru soruldu.

24 EKİM HADİ İPUCU

SORU: Hadi magazin bugün 12:30'da! Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağını ve arabesk şarkıları kendisinin seslendireceğini açıklayan oyuncu kimdir? Bergen’in hayatı 1997 yılında da film olarak çekilmiş ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.

CEVAP: SERENAY SARIKAYA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir, yeni dizisi 'Evim'le ilgili ilk kez konuştu
Ezgi Mola'dan evlilik açıklaması
Can Yaman'ın partner muamması
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
<p>İhlas Haber Ajansı ekibi, terör örgütü PYD/PKK´dan Barış Pınarı Harekâtı ile temizlenen Resulayn

Resulayn´da Belediye Binasına Türk Bayrağı Asıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En kötü saç kesimleri

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!