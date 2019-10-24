Hadi ipucu: Bergen'in hayatını kim canlandıracak? 24 Ekim Hadi ipucu sorusu ve joker kodu

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Sevilen yarışmada her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. İpucu sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile yarışmaya devam etme olanağı sağlıyor. 24 Ekim'de şarkıcı Bergen'in hayatını anlatacak olan film ile ilgili bir soru soruldu.

24 EKİM HADİ İPUCU

SORU: Hadi magazin bugün 12:30'da! Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağını ve arabesk şarkıları kendisinin seslendireceğini açıklayan oyuncu kimdir? Bergen’in hayatı 1997 yılında da film olarak çekilmiş ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.

CEVAP: SERENAY SARIKAYA