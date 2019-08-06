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  3. Hadi ipucu: Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir? Hadi ipucu ve joker kodu

Hadi ipucu: Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir? Hadi ipucu ve joker kodu

Hadi ipucu: Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir" Hadi ipucu ve joker kodu

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu güncel olarak yayınlanıyor. 6 Ağustos Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? 6 Ağustos’ta ipucu olarak, “Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarını biliyor muyuz sevgili hadiciler?” sorusu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı..

Hadi ipucu sorusu açıklandı. Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan 6 Ağustos’ta ipucu olarak, “Benjam'in Button'undan geliyor. Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarını biliyor muyuz sevgili hadiciler?” sorusu soruldu.

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan Benjam'in Button'undan geliyor. Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarını biliyor muyuz sevgili hadiciler?

CEVAP:

Amerikan edebiyatının bol ödüllü yazarlarından F. Scott Fitzgerald çarpıcı bir öyküyle karşınızda. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi zekice kurgulanmış, uzun süre hafızalardan çıkmayacak unutulmaz bir hikâye.

Benjamin Button 1860 yılında dünyaya gelir. Ama herkes bebek olarak doğarken, o gizemli bir şekilde yaşlı olarak doğar ve gençleşmeye başlar. Yaşlılıktan gençliğe doğru ilerlerken hayatın cilveleriyle karşılaşır. Sırasıyla savaşa katılır, iş hayatına atılır, aşık olur, evlenir ve çoluk çocuğa karışır. Daha sonra üniversiteye, ardından liseye gider. Anaokulundan sonra, iyice küçülür ve sonunda hemşirenin kollarına döner.

Keskin bir sosyal hayat eleştirisi sunan bu tuhaf ama muhteşem hikâye Fitzgerald'ı Amerikan edebiyatı tarihinin en iyi yazarlarından biri haline getirdi. Ayrıca David Fincher tarafından filme çekilen ve başrollerinde Brad Pitt ile Cate Blanchett'in oynadığı Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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