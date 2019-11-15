Hadi ipucu: Barış ve özgürlüğün simgesi olan hayvan hangisidir? 15 Kasım Hadi ipucu ve joker kodu

Hadi ipucu sorusu ve cevabı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 15 Kasım Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı saatler kala 15 Kasım Hadi ipucu ve joker kodu belli oldu. 15 Kasım'da Barış ve özgürlüğün simgesi olan hayvan hangisidir? sorusu soruldu. İşte yanıtı..



HADİ İPUCU SORUSU

Mini hadi bugün 12:30’da! Barış ve özgürlüğün simgesi olan hayvan hangisidir? Bu hayvanla birlite zeytin dalı da barışın simgesi olarak yıllardan beri süre gelmiştir.

CEVABI: BEYAZ GÜVERCİN