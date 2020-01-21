HADİ 250 bin TL'lik para ödüllü yarışma ne zaman? HADİ büyük ödül yarışması saat kaçta?

Sanal bilgi yarışmalarından olan HADİ'de heyecanlı bir yarışma düzenleniyor. 50 kişiye, kişi başı 5 bin TL'nin verileceği toplam 250 bin TL'lik büyük ödülün dağıtılacağı HADİ yarışması kullanıcıları heyecanlandırdı. HADİ uygulamasından online yarışmaya katılan kullanıcılar HADİ 250 bin TL'lik para ödüllü yarışmanın detaylarını öğrenmek istiyor. HADİ büyük ödül yarışması ne zaman, saat kaçta? yanıtı haberimiz içerisinde..

HADİ 250 BİN TL'LİK PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMASI NE ZAMAN?

HADİ 250 bin TL'lik para ödüllü yarışma, 23 Ocak Perşembe akşamı saat 20:30'da yapılacak.

HADİ 250 BİN TL'LİK PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMANIN KONUSU NE?

Blu Tv'de yayınlanan Sıfır Bir dizisinin 6. sezonunu gözünü kırpmadan izleyenler rahatlıkla sorulara yanıt verebilecek.

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SIFIR BİR NEREDEN İZLENİR?

Sıfır Bir dizisi, Blu Tv'den izleniyor.

HADİ ÖZEL YARIŞMAYA NASIL KATILINIR?

Yarışmaya katılmak için Blu Tv'ye giriş yaptıktan sonra bu sayfa üzerindeki Hemen Katıl botununu tıklayıp Hadi uygulamasını kur. Hadi uygulamasında Hesabına gir ve ayarlar ekranını görüntüle. Hadi uygulamasın hesabım ekranında göreceğin Özel Yarışmaya Katıl butonuna tıkla. Katılım kodunu gir ve Tamam butonuna tıkla. İşlem tamamlandıktan sonra 23 Ocak saat 20:30'u bekle ve yarışmaya katıl.