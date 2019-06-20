Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Nazlı Kayı sezonu Bodrum'da açtı. Ünlü iş adamı Hacı Sabancı'nın sevgili olan Kayı, tatile tek başına çıktı. Gözler Hacı Sabacı'yı aradı.
Ünlü iş adamı Hacı Sabancı ile uzun bir süredir aşk yaşayan Nazlı Kayı, önceki gün Bodrum'daki bir otelde görüntülendi. İskelede yürüyerek Hacı Sabancı ile telefonda konuştuğu öğrenilen Kayı, oldukça neşeliydi
Ünlü iş adamı Hacı Sabancı ile uzun bir süredir aşk yaşayan Nazlı Kayı, önceki gün Bodrum'daki bir otelde görüntülendi.
Denize girmeyi tercih etmeyen Nazlı Kayı, gün boyu plaj pançosunu üzerinden çıkartmadı. İskelede yürüyerek Hacı Sabancı ile telefonda konuştuğu öğrenilen Kayı, oldukça neşeliydi. Nazlı Kayı'nın üzerindeki pançoda Hacı Sabancı'nın burcu olan yengeç figürleri olması dikkat çekti.
(Habertürk)