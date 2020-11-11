Hacı Sabancı'dan 3 yıllık aşkı Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi! Gözyaşlarını tutamadı

Hacı Sabancı, romantik bir akşam yemeğinde, sevgilisi Nazlı Kayı’ya tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Londra’daki University Of Westminster’in hukuk bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Nazlı Kayı, bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.



'İLİŞKİDE TRİP ATMAK DOĞRU DEĞİL'

"Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi. Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil."

